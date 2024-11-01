Россия хочет охватить Курахово, враг ведет активные механизированные штурмы – 79 бригада

Орест Дрималовский (Фото: скрин видео)

Российские солдаты продолжают вести активные механизированные штурмы в направлении Курахово в Донецкой области. Силы обороны будто бы "открыли портал в ад" на этом направлении, сообщил в телемарафоне представитель пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Орест Дрималовский.

"Ситуация действительно напряженная. Враг каждый день пытается прощупывать нашу оборону. Каждый день наносит удары, каждый день идет в атаки, чтобы прорвать оборону 79 и еще глубже охватить город Курахово", – сказал Дрималовский.

По его словам, враг направляет целые колонны техники и личного состава в направлении села Константиновка под Кураховым. Украинским воинам удалось накануне сжечь два танка и три боевых бронированных машины вместе с десантом, еще одна ББМ повреждена.

И это уже третий или четвертый механизированный штурм на этой неделе, отметил Дрималовский. По его словам, 28 октября враг также пытался прорвать позиции Сил обороны, но "хорошо получил по зубам". Уничтожены 12 бронемашин, среди которых новейшая боевая машина поддержки танков "Терминатор".

Представитель 79 бригады отметил, что на Кураховском направлении россияне активно применяют бронетехнику и не жалеют ее. Враг также бросает большое количество солдат, однако несет потери, и подразделения теряют боеспособность. Новое "пушечное мясо", по словам Дрималовского, учат не более двух недель.

"Видимо, оккупантам очень важно выровнять линию фронта на Кураховском направлении, продавить оборону десантников 79 в районе сел Константиновка, Антоновка, Екатериновка, где долгое время враг не имеет успеха. А без этого успеха оккупантам не удастся продвинуться ближе к городу Курахово", – сказал он.