Росія масовано вдарила по Дніпропетровщині: почалися екстрені відключення

Внаслідок чергової російської атаки на Дніпропетровщині почалися пожежі, під ударом була енергетика

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч проти 15 жовтня Росія масовано атакувала Дніпропетровську область ударними дронами, зокрема й енергетичну інфраструктуру. В області застосовано екстрені відключення, повідомляють ДТЕК і очільник ОВА Сергій Лисак.

Протягом ночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 37 дронів. Проте були й влучання.

У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Крім того, руйнування є на території транспортного і промислового підприємств.

Постраждав 19-річний хлопець, він у стані середньої тяжкості.

За командою Укренерго 15 жовтня у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.