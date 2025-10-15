Росія масовано вдарила по Дніпропетровщині: почалися екстрені відключення
У ніч проти 15 жовтня Росія масовано атакувала Дніпропетровську область ударними дронами, зокрема й енергетичну інфраструктуру. В області застосовано екстрені відключення, повідомляють ДТЕК і очільник ОВА Сергій Лисак.
Протягом ночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 37 дронів. Проте були й влучання.
У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Крім того, руйнування є на території транспортного і промислового підприємств.
Постраждав 19-річний хлопець, він у стані середньої тяжкості.
За командою Укренерго 15 жовтня у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.
- Відключення світла в Україні відновилися у жовтні 2025-го після тривалої перерви через те, що Росія знову почала завдавати масованих ударів по об'єктах електроенергетики.
