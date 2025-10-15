Россия массированно ударила по Днепропетровской области: начались экстренные отключения
В ночь на 15 октября Россия массированно атаковала Днепропетровскую область ударными дронами, в том числе и энергетическую инфраструктуру. В области применены экстренные отключения, сообщают ДТЭК и глава ОВА Сергей Лысак.
В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 37 дронов. Однако были и попадания.
В Павлограде, Каменском и Славгородской общине Синельниковского района возникли пожары. Повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятий.
Пострадал 19-летний, он в состоянии средней тяжести.
По команде Укрэнерго 15 октября в Днепропетровской области применены экстренные отключения.
- Отключения света в Украине возобновились в октябре 2025-го после длительного перерыва из-за того, что Россия снова начала наносить массированные удары по объектам электроэнергетики.
