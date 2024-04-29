Росія не дорахується понад однієї бригади та 63 одиниць техніки – статистика за добу

З початку повномасштабної війни Сили оборони ліквідували 467 470 російських окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російські окупанти втратили 1320 військових, 37 артилерійських систем, 63 одиниці військової техніки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Загальні бойові втрати Росії на 29 квітня 2024 року орієнтовно склали:

→ особового складу − близько 467 470 (+1320);

→ танків − 7285 (+6);

→ бойових броньованих машин − 14 007 (+16);

→ артилерійських систем − 11 985 (+37);

→ РСЗВ − 1051 (+1);

→ засобів ППО − 778 (+2);

→ літаків − 348;

→ гелікоптерів − 325;

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня − 9528 (+21);

→ крилатих ракет − 2124;

→ кораблів/катерів − 26;

→ підводних човнів − 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн − 16 109 (+44);

→ спеціальної техніки − 1974 (+3).

Російська армія зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому 85% втрат — як у живій силі, так і в техніці — противник зазнає на Східному напрямку. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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