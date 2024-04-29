Росія не дорахується понад однієї бригади та 63 одиниць техніки – статистика за добу
За минулу добу російські окупанти втратили 1320 військових, 37 артилерійських систем, 63 одиниці військової техніки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати Росії на 29 квітня 2024 року орієнтовно склали:
→ особового складу − близько 467 470 (+1320);
→ танків − 7285 (+6);
→ бойових броньованих машин − 14 007 (+16);
→ артилерійських систем − 11 985 (+37);
→ РСЗВ − 1051 (+1);
→ засобів ППО − 778 (+2);
→ літаків − 348;
→ гелікоптерів − 325;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня − 9528 (+21);
→ крилатих ракет − 2124;
→ кораблів/катерів − 26;
→ підводних човнів − 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн − 16 109 (+44);
→ спеціальної техніки − 1974 (+3).
- Російська армія зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому 85% втрат — як у живій силі, так і в техніці — противник зазнає на Східному напрямку. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
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