Россия не досчитается более одной бригады и 63 единиц техники – статистика за сутки

С начала полномасштабной войны Силы обороны ликвидировали 467 470 российских оккупантов

Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 1320 военных, 37 артиллерийских систем, 63 единицы военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Общие боевые потери России на 29 апреля 2024 года ориентировочно составили:

→ личного состава – около 467 470 (+1320);

→ танков − 7285 (+6);

→ боевых бронированных машин – 14 007 (+16);

→ артиллерийских систем – 11 985 (+37);

→ РСЗО − 1051 (+1);

→ средств ПВО − 778 (+2);

→ самолетов – 348;

→ вертолетов − 325;

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 9528 (+21);

→ крылатых ракет – 2124;

→ кораблей/катеров − 26;

→ подводных лодок – 1;

→ автомобильной техники и автоцистерн − 16 109 (+44);

→ специальной техники – 1974 (+3).

Российская армия несет большие потери в живой силе и легкобронированной технике во время ударно-штурмовых действий: в среднем 85% потерь — как в живой силе, так и в технике — противник несет на Восточном направлении. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

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