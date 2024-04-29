Россия не досчитается более одной бригады и 63 единиц техники – статистика за сутки
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 1320 военных, 37 артиллерийских систем, 63 единицы военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери России на 29 апреля 2024 года ориентировочно составили:
→ личного состава – около 467 470 (+1320);
→ танков − 7285 (+6);
→ боевых бронированных машин – 14 007 (+16);
→ артиллерийских систем – 11 985 (+37);
→ РСЗО − 1051 (+1);
→ средств ПВО − 778 (+2);
→ самолетов – 348;
→ вертолетов − 325;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 9528 (+21);
→ крылатых ракет – 2124;
→ кораблей/катеров − 26;
→ подводных лодок – 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн − 16 109 (+44);
→ специальной техники – 1974 (+3).
- Российская армия несет большие потери в живой силе и легкобронированной технике во время ударно-штурмовых действий: в среднем 85% потерь — как в живой силе, так и в технике — противник несет на Восточном направлении. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
Читайте также: Силы обороны установили контроль над островом Нестрыга в дельте Днепра – карта