Росія почала нову гібридну війну проти Грузії – Зурабішвілі

Президентка нагадала про злочини на окупованих територіях, передання Росії держдач, аеропорту та будівництво бази ВМС у незаконній Абхазії

Саломе Зурабішвілі (Фото: President.ge)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія почала нову гібридну війну проти її країни, та нагадала про злочини та "кроки, здійснені у напрямку анексії" на окупованих територіях країни та поряд із ними. Про це вона заявила під час виступу з річним звітом у грузинському парламенті, передає місцева філія Радіо Свобода.

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Серед викликів, перед якими Грузія опинилася у 2023 році, Зурабішвілі згадала війну РФ проти України.

"Росія не змогла зламати Україну, щобільше, вона не змогла підірвати єдність та солідарність Європи та навіть зміцнила її. Попри невдачу чи через неї, Росія розпочала нову гібридну війну (війну без війни) проти Грузії, для якої вона використовує всі форми та зброю", – зазначила президентка Грузії.

За її словами, план Росії із перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння на Чорне море, на територіальні води Грузії й цим створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря.

Також президентка нагадала про "оголошення мобілізації на окупованих територіях", а також "кроках, здійснених у напрямку анексії", нагадавши про захоплення Очамчирського порту, державної резиденції в Бічвінті та сухумського аеропорту Бабушера.

Зурабішвілі зазначила, що на лінії окупації продовжуються "постійні залякування, переслідування, викрадення та вбивства" місцевих мешканців. Йдеться про злочини, скоєні російськими прикордонниками проти грузинських громадян.

Це останній річний звіт політикині: у жовтні в Грузії відбудуться парламентські вибори, після чого нового президента обере колегія виборників.

ДОВІДКА. На території Грузії з 1990-х існують два незаконні псевдодержавні утворення – так звані Абхазія та Південна Осетія. Їх визнає та підтримує РФ.



У липні 2023 року незаконний парламент Абхазії вирішив



У грудні псевдореспубліка вирішила



Того ж місяця, після успішних українських ударів по Чорноморському флоту РФ у тимчасово окупованому Криму, в Очамчирському районі незаконної Абхазії російські загарбники



Карта: BBC На території Грузії з 1990-х існують два незаконні псевдодержавні утворення – так звані Абхазія та Південна Осетія. Їх визнає та підтримує РФ.У липні 2023 року незаконний парламент Абхазії вирішив передати Росії аеропорт у Сухумі.У грудні псевдореспубліка вирішила передати Росії комплекс державних дач у Бічвінті на узбережжі Чорного моря в користування на 49 років.Того ж місяця, після успішних українських ударів по Чорноморському флоту РФ у тимчасово окупованому Криму, в Очамчирському районі незаконної Абхазії російські загарбники почали будувати базу Військово-морських сил.

У лютому 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Грузія хоче долучитися до майбутньої перемоги України над Росією, хоча проігнорувала заклики до спільної боротьби з РФ, а зараз "знущається" над українськими громадянами – зокрема, над експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

23 березня одна із лідерів опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе заявила, що перемога України над РФ може сприяти поверненню тимчасово окупованих Москвою Абхазії та Південної Осетії під контроль Тбілісі.

11 січня 2024 року командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що Україна може і має повне право вдарити по російських кораблях на новій морській базі у незаконній Абхазії

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