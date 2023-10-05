Росія хоче створити базу Чорноморського флоту на окупованій частині Грузії

Росія має намір створити базу Чорноморського флоту в Абхазії, на тимчасово окупованій РФ території Грузії. Про це заявив так званий "лідер" Абхазії Аслан Бжанія, повідомляє The Guardian.

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Бжанія заявив, що на узбережжі Абхазії буде створено військову базу флоту Росії.

"Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі з'явиться постійна база ВМФ Росії", – сказав він.

Абхазія була окупована Росією за підсумками гібридної війни проти Грузії в 1992-1994 роках і відтоді контролюється Кремлем через маріонеткові уряди. Росія визнала "незалежність" Абхазії після свого прямого військового вторгнення до Грузії у 2008 році. Економічно та політично Абхазія повністю залежить від Росії. Грузія вважає Абхазію окупованою Росією частиною своєї території.

Рішення про створення бази для флоту РФ в Абхазії може бути пов'язане з тим, що тимчасово окупований Севастополь більше не є для російських кораблів безпечною гаванню, а передислокація флоту до Новоросійська може призвести до того, що цей порт не зможе працювати як канал морського експорту російської нафти.

Одна з лідерок опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе раніше заявляла, що перемога України над РФ може сприяти поверненню тимчасово окупованих Москвою Абхазії та Південної Осетії під контроль Тбілісі.

13 вересня 2023 року внаслідок нічної атаки на судноремонтному заводі в Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

22 вересня у Севастополі пролунали вибухи в штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.

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