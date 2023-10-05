Россия хочет создать базу Черноморского флота на оккупированной части Грузии

Россия намерена создать базу Черноморского флота в Абхазии, на временно оккупированной РФ территории Грузии. Об этом заявил так называемый "лидер" Абхазии Аслан Бжания, сообщает The Guardian.

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Бжания заявил, что на побережье Абхазии будет создана военная база флота России.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе появится постоянная база ВМФ России", – сказал он.

Абхазия была оккупирована Россией по итогам гибридной войны против Грузии в 1992-1994 годах и с тех пор контролируется Кремлем через марионеточные правительства. Россия признала "независимость" Абхазии после своего прямого военного вторжения в Грузию в 2008 году. Экономически и политически Абхазия полностью зависит от России. Грузия считает Абхазию оккупированной Россией частью своей территории.

Решение о создании базы для флота РФ в Абхазии может быть связано с тем, что временно оккупированный Севастополь больше не является для российских кораблей безопасной гаванью, а передислокация флота в Новороссийск может привести к тому, что этот порт не сможет работать как канал морского экспорта российской нефти.

Один из лидеров оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе ранее заявляла, что победа Украины над РФ может способствовать возвращению временно оккупированных Москвой Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси.

13 сентября 2023 года в результате ночной атаки на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

22 сентября в Севастополе прогремели взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.

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