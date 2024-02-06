Россия начала новую гибридную войну против Грузии – Зурабишвили

Президент напомнила про преступления на оккупированных территориях, передачу России госдач, аэропорта и строительство базы ВМС в незаконной Абхазии

Саломе Зурабишвили (Фото: President.ge)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия начала новую гибридную войну против ее страны и напомнила о преступлениях и "шагах, предпринятых в направлении аннексии" на оккупированных территориях страны и рядом с ними. Об этом она заявила во время выступления с годовым отчетом в грузинском парламенте, передает местный филиал Радио Свобода.

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Среди вызовов, перед которыми Грузия оказалась в 2023 году, Зурабишвили упомянула о войне РФ против Украины.

"Россия не смогла сломить Украину, более того, она не смогла подорвать единство и солидарность Европы и даже укрепила ее. Несмотря на неудачу или из-за нее, Россия начала новую гибридную войну (войну без войны) против Грузии, для которой она использует все формы и оружие", – отметила президент Грузии.

По ее словам, план России по превращению Очамчырского порта в военную базу ставит целью перенос противостояния на Черное море, на территориальные воды Грузии и этим создает угрозу стратегической перспективе Черного моря.

Также президент напомнила об "объявлении мобилизации на оккупированных территориях", а также "шагах, предпринятых в направлении аннексии", напомнив о захвате Очамчырского порта, государственной резиденции в Бичвинте и сухумского аэропорта Бабушера.

Зурабишвили отметила, что на линии оккупации продолжаются "постоянные запугивания, преследования, похищения и убийства" местных жителей. Речь идет о преступлениях, совершенных российскими пограничниками против грузинских граждан.

Это последний годовой отчет политика: в октябре в Грузии состоятся парламентские выборы, после чего нового президента изберет коллегия выборщиков.

СПРАВКА. На территории Грузии с 1990-х существуют два незаконных псевдогосударственных образования – так называемые Абхазия и Южная Осетия. Их признает и поддерживает РФ.



В июле 2023 года незаконный парламент Абхазии решил



В декабре псевдореспублика решила



В тот же месяц после успешных украинских ударов по Черноморскому флоту РФ во временно оккупированном Крыму в Очамчырском районе незаконной Абхазии российские захватчики



Карта: BBC На территории Грузии с 1990-х существуют два незаконных псевдогосударственных образования – так называемые Абхазия и Южная Осетия. Их признает и поддерживает РФ.В июле 2023 года незаконный парламент Абхазии решил передать России аэропорт в Сухуми.В декабре псевдореспублика решила передать России комплекс государственных дач в Бичвинте на побережье Черного моря на 49 лет.В тот же месяц после успешных украинских ударов по Черноморскому флоту РФ во временно оккупированном Крыму в Очамчырском районе незаконной Абхазии российские захватчики начали строить базу Военно-морских сил.

В феврале 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Грузия хочет присоединиться к предстоящей победе Украины над Россией, хотя проигнорировала призывы к совместной борьбе с РФ, а сейчас "издевается" над украинскими гражданами – в частности, над экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

23 марта один из лидеров оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что победа Украины над РФ может способствовать возвращению временно оккупированных Москвой Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси.

11 января 2024 года командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявил, что Украина может и имеет полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в незаконной Абхазии.

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