Росія вночі атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300. Вдалося збити 21 з 28 БпЛА

Українська ППО збила 75% російських "шахедів" у ніч проти 7 січня. Три ракети С-300 збити не вдалося

Фото: Сергій Наєв / Telegram

У ніч на 7 січня Росія атакувала Україну 28 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з Краснодарського краю та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Під ударом опинилися південь та схід України.

Протиповітряна оборона у складі зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Вдалося знищити 21 безпілотник.