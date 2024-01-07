Росія вночі атакувала Україну "шахедами" і ракетами С-300. Вдалося збити 21 з 28 БпЛА
У ніч на 7 січня Росія атакувала Україну 28 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з Краснодарського краю та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
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Під ударом опинилися південь та схід України.
Протиповітряна оборона у складі зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.
Вдалося знищити 21 безпілотник.
- Уночі 6 січня Росія запустила тільки два "шахеди", обидва було збито.
- Уночі 5 січня вдалося збити 21 з 29 "шахедів".