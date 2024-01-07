Россия ночью атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300. Удалось сбить 21 из 28 БпЛА
Фото: Сергей Наев / Telegram

В ночь на 7 января Россия атаковала Украину 28 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из Краснодарского края и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированного Донбасса. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Под ударом оказались юг и восток Украины.

Противовоздушная оборона в составе зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях.

Удалось уничтожить 21 беспилотник.

Россия ночью атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300. Удалось сбить 21 из 28 БпЛА
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