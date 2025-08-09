Росія вночі атакувала центр Балаклії – зруйновано будинок, виникла пожежа

Пожежа в Балаклії (Фото: t.me/vkarabanov)

Росія в ніч проти 9 серпня атакувала ударними дронами центр Балаклії в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок цього виникла пожежа, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Ворог влучив дронами в житловий будинок та нежитлову будівлю, на місці виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.

Рятувальники ліквідували займання та обстежили територію.

"Пошкоджено майно, зруйновані будівлі, люди зазнали серйозного стресу. Ми робимо все, аби надати допомогу постраждалим та якнайшвидше ліквідувати наслідки цього злочину", – зазначив Карабанов.

Постраждала будівля (Фото: t.me/vkarabanov)