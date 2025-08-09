Росія вночі атакувала центр Балаклії – зруйновано будинок, виникла пожежа
Росія в ніч проти 9 серпня атакувала ударними дронами центр Балаклії в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок цього виникла пожежа, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.
Ворог влучив дронами в житловий будинок та нежитлову будівлю, на місці виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках.
Рятувальники ліквідували займання та обстежили територію.
"Пошкоджено майно, зруйновані будівлі, люди зазнали серйозного стресу. Ми робимо все, аби надати допомогу постраждалим та якнайшвидше ліквідувати наслідки цього злочину", – зазначив Карабанов.
- Президент Зеленський повідомив, що Росія за липень застосувала проти України 5100 КАБів і 3800 "шахедів".
- 8 серпня Росія вдарила по Україні 108 дронами, серед яких було чотири реактивні. Вдалося знешкодити понад 80 БпЛА.
