Россия ночью атаковала центр Балаклеи – разрушен и загорелся дом

Пожар в Балаклее (Фото: t.me/vkarabanov)

Россия в ночь на 9 августа атаковала ударными дронами центр Балаклеи в Изюмском районе Харьковской области. В результате этого возник пожар, сообщил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов.

Враг попал дронами в жилой дом и нежилое здание, на месте возник пожар. Также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах.

Спасатели ликвидировали возгорание и обследовали территорию.

"Повреждено имущество, разрушены здания, люди испытали серьезный стресс. Мы делаем все, чтобы оказать помощь пострадавшим и как можно быстрее ликвидировать последствия этого преступления", – отметил Карабанов.

Пострадавшее здание (Фото: t.me/vkarabanov)