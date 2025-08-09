Россия ночью атаковала центр Балаклеи – разрушен и загорелся дом
Россия в ночь на 9 августа атаковала ударными дронами центр Балаклеи в Изюмском районе Харьковской области. В результате этого возник пожар, сообщил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов.
Враг попал дронами в жилой дом и нежилое здание, на месте возник пожар. Также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах.
Спасатели ликвидировали возгорание и обследовали территорию.
"Повреждено имущество, разрушены здания, люди испытали серьезный стресс. Мы делаем все, чтобы оказать помощь пострадавшим и как можно быстрее ликвидировать последствия этого преступления", – отметил Карабанов.
- Президент Зеленский сообщил, что Россия за июль применила против Украины 5100 КАБов и 3800 "шахедов".
- 8 августа Россия ударила по Украине 108 дронами, среди которых было четыре реактивных. Удалось обезвредить более 80 БпЛА.
