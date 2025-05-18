Росія вперше затримала танкер, який йшов з Естонії – маршрут узгоджували й з Москвою
Росія вперше затримала нафтовий танкер, що вийшов з Естонії та слідував до Нідерландів. Маршрут судна був узгоджений і з Москвою, заявив естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.
"Сьогодні Росія затримала грецький танкер Green Admire, який прямував морським шляхом, узгодженим Естонією, Фінляндією та Росією", – написав чиновник.
За його словами, РФ продовжує поводитись непередбачувано.
Тсахкна додав, що Естонія поінформувала своїх партнерів.
Профільний сайт Vesselfinder фіксує судно поряд з російським островом Гогланд у Фінській затоці. Нафтовий танкер вийшов з естонського порту Сілламяе ввечері 17 травня й мав прийти до нідерландського Роттердаму 22 числа.
Green Admire ходить під прапором африканської країни Ліберії, але належить грецькій компанії Arcadia Shipmanagement.
11 квітня Сили оборони Естонії затримали нафтовий танкер Kiwala після того, як той зайшов у Талліннську затоку без прапора та з порушеннями санкційного режиму. Судно, яке рухалось з індійського порту Сікка, перебуває під санкціями – його відносять до "тіньового флоту" Росії.
Транспортна влада Естонії виявила близько 40 порушень на Kiwala, але вже 26 квітня країна відпустила судно після того, як ці недоліки були усунуті.
- 13 травня Естонія намагалася оглянути інший танкер, що йшов без прапора та страховки через виняткову економічну зону країни. Проте Росія відправила на захист судна винищувач Су-35 – й інспекцію провести не вдалося.