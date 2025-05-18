Росія вперше затримала танкер, який йшов з Естонії – маршрут узгоджували й з Москвою

Танкер Green Admire (Фото: Vesselfinder)

Росія вперше затримала нафтовий танкер, що вийшов з Естонії та слідував до Нідерландів. Маршрут судна був узгоджений і з Москвою, заявив естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

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"Сьогодні Росія затримала грецький танкер Green Admire, який прямував морським шляхом, узгодженим Естонією, Фінляндією та Росією", – написав чиновник.

За його словами, РФ продовжує поводитись непередбачувано.

Тсахкна додав, що Естонія поінформувала своїх партнерів.

Профільний сайт Vesselfinder фіксує судно поряд з російським островом Гогланд у Фінській затоці. Нафтовий танкер вийшов з естонського порту Сілламяе ввечері 17 травня й мав прийти до нідерландського Роттердаму 22 числа.

Green Admire ходить під прапором африканської країни Ліберії, але належить грецькій компанії Arcadia Shipmanagement.