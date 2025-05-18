Россия впервые задержала шедший из Эстонии танкер – маршрут согласовывали и с Москвой

Танкер Green Admire (Фото: Vesselfinder)

Россия впервые задержала нефтяной танкер, вышедший из Эстонии и следовавший в Нидерланды. Маршрут судна был согласован и с Москвой, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

"Сегодня Россия задержала греческий танкер Green Admire, следовавший морским путем, согласованным Эстонией, Финляндией и Россией", – написал чиновник.

По его словам, РФ продолжает вести себя непредсказуемо.

Тсахкна добавил, что Эстония проинформировала своих партнеров.

Профильный сайт Vesselfinder фиксирует судно рядом с российским островом Гогланд в Финском заливе. Нефтяной танкер вышел из эстонского порта Силламяэ вечером 17 мая и должен был прийти в нидерландский Роттердам 22 числа.

Green Admire ходит под флагом африканской страны Либерии, но принадлежит греческой компании Arcadia Shipmanagement.