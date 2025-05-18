Россия впервые задержала шедший из Эстонии танкер – маршрут согласовывали и с Москвой
Россия впервые задержала нефтяной танкер, вышедший из Эстонии и следовавший в Нидерланды. Маршрут судна был согласован и с Москвой, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна.
"Сегодня Россия задержала греческий танкер Green Admire, следовавший морским путем, согласованным Эстонией, Финляндией и Россией", – написал чиновник.
По его словам, РФ продолжает вести себя непредсказуемо.
Тсахкна добавил, что Эстония проинформировала своих партнеров.
Профильный сайт Vesselfinder фиксирует судно рядом с российским островом Гогланд в Финском заливе. Нефтяной танкер вышел из эстонского порта Силламяэ вечером 17 мая и должен был прийти в нидерландский Роттердам 22 числа.
Green Admire ходит под флагом африканской страны Либерии, но принадлежит греческой компании Arcadia Shipmanagement.
11 апреля Силы обороны Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala после того, как тот вошел в Таллиннский залив без флага и с нарушениями санкционного режима. Судно, двигавшееся из индийского порта Сикка, находится под санкциями – его относят к "теневому флоту" России.
Транспортные власти Эстонии обнаружили около 40 нарушений на Kiwala, но уже 26 апреля страна отпустила судно после того, как эти недостатки были устранены.
- 13 мая Эстония пыталась осмотреть другой танкер, шедший без флага и страховки через исключительную экономическую зону страны. Однако Россия отправила в защиту судна истребитель Су-35 – и инспекцию провести не удалось.