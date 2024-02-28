Росія скинула КАБ на вокзал у Великому Бурлуку. Загинули чоловік і дитина – фото

Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

Вдень 28 лютого Росія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук у Куп'янському районі на Харківщині. В результаті атаки загинули дві людини. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"За нашою інформацією, дві людини загинули. Можливо, загинула дитина. Ця інформація зараз перевіряється", – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що вокзал у Великому Бурлуку не використовувався як транспортний об’єкт, однак там перебували цивільні люди.

Також Синєгубов наголосив, що неодноразово під час атак на Великий Бурлук травми отримували діти. Тому розглядається питання щодо евакуації неповнолітніх з цього населеного пункту.

ДОПОВНЕНО О 18:32 Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив в Telegram-каналі, що смертельні травми отримали чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані, їй надається медична допомога.

В пресслужбі ГУ Нацполіції Харківської області зазначили, що інформація про авіаційний удар надійшла о 16:50. Загиблому чоловіку – 48 років.

Telegram-канал Олексія Кулеби