Уночі 28 лютого російські загарбники завдали ударів по Покровську в Донецькій області, правоохоронці задокументували понад 20 руйнувань. Про це повідомило головне управління Національної поліції в області.

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За даними відомства, окупанти вдарили чотирма ракетами по центру Покровська близько 00:50.

Попередньо, постраждалих немає, триває розбір завалів, поліціянти фіксують наслідки обстрілу.

Дві ракети поцілили в університет, ще дві – у школу, також пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків, дві адміністративні будівлі, палац культури, пошта, теплотраса, зазначає Нацполіція.

Судячи з відео, під ударом окупантів опинилася будівля Донецького національного технічного університету, котрий був переміщений після початку повномасштабного вторгнення до Луцька.

Правоохоронці зауважують, що ці дані не є остаточними, а поліціянти продовжують обходити постраждалі вулиці, фіксувати руйнування та виявляти тих, кому необхідна допомога.

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Також на місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та парамедики поліції.

Тип ракет, якими загарбники атакували місто, встановлюється.

Рятувальники загасили пожежу, котра виникла після російського удару по школі, а комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу, підсумовують правоохоронці.

Дії окупантів кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – до дванадцяти років тюрми.

Відстань від Покровська до лінії фронту становить близько 32 км:

Карта: Deepstate

Росіяни вдарили ракетами С-300 у ніч проти 6 січня по Покровському району. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загарбників загинули 11 осіб, серед них – п'ятеро дітей. 8 січня голова МВС повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт: попередньо, внаслідок російського удару загинули 11 осіб цілими сім'ями. Того дня російські загарбники вдарили по лікарні у Покровську просто під час операції.

Пізно ввечері 30 січня окупанти вдарили ракетами типу С-300 та "Іскандер" по Покровську.

27 лютого загарбники обстріляли з артилерії Курахівську громаду в Донецькій області – унаслідок цього загинула одна людина, п'ятеро осіб поранено.

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