Ночью 28 февраля российские захватчики нанесли удары по Покровску в Донецкой области, правоохранители задокументировали более 20 разрушений. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в области.

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По данным ведомства, оккупанты ударили четырьмя ракетами по центру Покровска около 00:50.

Предварительно пострадавших нет, продолжается разбор завалов, полицейские фиксируют последствия обстрела.

Две ракеты попали в университет, еще две – в школу, также повреждены по меньшей мере 14 жилых домов, два административных здания, дворец культуры, почта, теплотрасса, отмечает Нацполиция.

Судя по видео, под ударом оккупантов оказалось здание Донецкого национального технического университета, который был перемещен после начала полномасштабного вторжения в Луцк.

Правоохранители отмечают, что эти данные не окончательны, а полицейские продолжают обходить пострадавшие улицы, фиксировать разрушения и находить тех, кому необходима помощь.

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Также на местах попадания работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и парамедики полиции.

Тип ракет, которыми захватчики атаковали город, устанавливается.

Спасатели потушили возникший после российского удара по школе пожар, а коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела, заключают правоохранители.

Действия оккупантов квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, максимальное наказание – до двенадцати лет тюрьмы.

Расстояние от Покровска до линии фронта составляет около 32 км:

Карта: Deepstate

Россияне ударили ракетами С-300 в ночь на 6 января по Покровскому району. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки захватчиков погибли 11 человек, среди них – пятеро детей. 8 января глава МВД сообщил о завершении поисково-спасательных работ: предварительно, в результате российского удара погибли 11 человек целыми семьями. В тот день российские захватчики ударили по больнице в Покровске прямо во время операции.

Поздно вечером 30 января оккупанты ударили ракетами типа С-300 и "Искандер" по Покровску.

27 февраля захватчики обстреляли из артиллерии Кураховскую общину в Донецкой области – в результате погиб один человек, пять человек ранены.

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