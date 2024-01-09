Росіяни вдарили ракетою по лікарні в Покровську просто під час операції – відео 6 січня
6 січня російські загарбники вдарили по лікарні у Покровську Донецької області просто під час операції. Відео публікує United24 Media, створене Мінцифри.
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U24 повідомляє, що від удару окупантів вибито вікна та пошкоджено будівлю медзакладу.
Від осколків скла постраждали пацієнт та медичний персонал, проте всі змогли евакуюватися з будівлі.
Росіяни вдарили ракетами С-300 у ніч проти 6 січня по Покровському району. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загарбників загинули 11 осіб, серед них – п'ятеро дітей.
- За інформацією МВС, було зафіксовано шість влучань з С-300.
- Голова ОВА повідомляв, що окупанти поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі.
- 8 січня голова МВС повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт у Покровському районі: попередньо, внаслідок російського удару загинули 11 осіб цілими сім'ями.
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