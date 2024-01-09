6 січня російські загарбники вдарили по лікарні у Покровську Донецької області просто під час операції. Відео публікує United24 Media, створене Мінцифри.

U24 повідомляє, що від удару окупантів вибито вікна та пошкоджено будівлю медзакладу.

Від осколків скла постраждали пацієнт та медичний персонал, проте всі змогли евакуюватися з будівлі.

Росіяни вдарили ракетами С-300 у ніч проти 6 січня по Покровському району. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загарбників загинули 11 осіб, серед них – п'ятеро дітей.

  • За інформацією МВС, було зафіксовано шість влучань з С-300.
  • Голова ОВА повідомляв, що окупанти поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі.
    • 8 січня голова МВС повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт у Покровському районі: попередньо, внаслідок російського удару загинули 11 осіб цілими сім'ями.

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