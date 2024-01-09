6 січня російські загарбники вдарили по лікарні у Покровську Донецької області просто під час операції. Відео публікує United24 Media, створене Мінцифри.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

U24 повідомляє, що від удару окупантів вибито вікна та пошкоджено будівлю медзакладу.

Від осколків скла постраждали пацієнт та медичний персонал, проте всі змогли евакуюватися з будівлі.

Росіяни вдарили ракетами С-300 у ніч проти 6 січня по Покровському району. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загарбників загинули 11 осіб, серед них – п'ятеро дітей.

За інформацією МВС, було зафіксовано шість влучань з С-300.

Голова ОВА повідомляв, що окупанти поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі.

8 січня голова МВС повідомив про завершення пошуково-рятувальних робіт у Покровському районі: попередньо, внаслідок російського удару загинули 11 осіб цілими сім'ями.

Читайте також: Росіяни вдарили по Херсону, пошкоджено медзаклад – фото