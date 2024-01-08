Покровськ. Завершено пошуково-рятувальні роботи, через російський удар загинули 11 осіб
У Покровському районі Донецької області завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Попередньо, унаслідок російського удару загинули 11 осіб цілими сім'ями, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію", – написав він.
Станом на 19:35 вдалося встановити п'ятьох жертв: упізнано трьох загиблих з села Рівне – трирічну дівчинку, її тата й матір 32 та 30 років, у Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку, повідомив посадовець.
Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл загиблих, за попередньою інформацією, 11 осіб цілими родинами загинули унаслідок російського удару, підсумував Клименко.
- У ніч проти 6 січня російські окупанти вдарили ракетами по Покровську Донецької області. Голова обладміністрації повідомив, що внаслідок цього загинули 11 осіб, з-поміж них – п'ятеро дітей.
- За інформацією МВС, було зафіксовано шість влучань з С-300.
- Голова ОВА повідомляв, що окупанти поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі.
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