Покровськ. Завершено пошуково-рятувальні роботи, через російський удар загинули 11 осіб

Фото: Ігор Клименко

У Покровському районі Донецької області завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Попередньо, унаслідок російського удару загинули 11 осіб цілими сім'ями, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію", – написав він.

Станом на 19:35 вдалося встановити п'ятьох жертв: упізнано трьох загиблих з села Рівне – трирічну дівчинку, її тата й матір 32 та 30 років, у Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку, повідомив посадовець.

Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл загиблих, за попередньою інформацією, 11 осіб цілими родинами загинули унаслідок російського удару, підсумував Клименко.

У ніч проти 6 січня російські окупанти вдарили ракетами по Покровську Донецької області. Голова обладміністрації повідомив, що внаслідок цього загинули 11 осіб, з-поміж них – п'ятеро дітей.

За інформацією МВС, було зафіксовано шість влучань з С-300.

Голова ОВА повідомляв, що окупанти поцілили в адмінбудівлю, зайнялися гараж та автомобілі.

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