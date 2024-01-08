Покровск. Завершены поисково-спасательные работы, из-за удара РФ погибли 11 человек

В настоящее время опознаны пять жертв

Фото: Игорь Клименко

В Покровском районе Донецкой области завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов. Предварительно, в результате российского удара погибли 11 человек целыми семьями, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию", – написал он.

По состоянию на 19:35 удалось установить пять жертв: опознаны трое погибших из села Ровно – трехлетняя девочка, ее папа и мать 32 и 30 лет, в Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина, сообщил чиновник.

Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел погибших, по предварительной информации, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара, подытожил Клименко.

В ночь на 6 января российские оккупанты ударили ракетами по Покровску Донецкой области. Глава обладминистрации сообщил, что в результате погибли 11 человек, среди них – пятеро детей.

По информации МВД, было зафиксировано шесть попаданий из С-300.

Глава ОВА сообщал, что оккупанты попали в админздание, загорелись гараж и автомобили.

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