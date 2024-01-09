6 января российские захватчики ударили по больнице в Покровске Донецкой области прямо во время операции. Видео публикует United24 Media, созданное Министерством цифровой трансформации.

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СМИ сообщает, что от удара оккупантов выбиты окна и повреждено здание медучреждения.

От осколков стекла пострадали пациент и медицинский персонал, однако все смогли эвакуироваться из здания, отмечает медиа.

Россияне ударили ракетами С-300 в ночь на 6 января по Покровскому району. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки захватчиков погибли 11 человек, среди них – пятеро детей.

По информации МВД, было зафиксировано шесть попаданий из С-300.

Глава ОВА сообщал, что оккупанты попали в админздание, загорелись гараж и автомобили.

8 января глава МВД сообщил о завершении поисково-спасательных работ в Покровском районе: предварительно, в результате российского удара погибли 11 человек целыми семьями.

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