РФ сбросила КАБ на вокзал в Великом Бурлуке. Двое погибших: в том числе, возможно, ребенок

Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Днем 28 февраля Россия нанесла авиационный удар по вокзалу в селе Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли два человека. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"По нашей информации, два человека погибли. Возможно, погиб ребенок. Эта информация сейчас проверяется", – сказал Синегубов.

Он отметил, что вокзал в Великом Бурлуке не использовался как транспортный объект, однако там находились гражданские люди.

Также Синегубов подчеркнул, что неоднократно во время атак на Великий Бурлук травмы получали дети. Поэтому рассматривается вопрос об эвакуации несовершеннолетних из данного населенного пункта.