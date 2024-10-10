Росіянам обіцяли ордени і відпустки за полоненого офіцера ЗСУ, але вони самі потрапили в полон

Нацгвардійці продовжують поповнювати обмінний фонд, захоплюючи у полон окупантів на Харківщині

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Українські захисники взяли російських військовополонених у Харківській області – декому з них командування обіцяло надати ордени та 60 діб відпустки, якщо вони захоплять у полон українського офіцера. Про це LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"Їхня доля склалася зовсім інакше. Група російських окупантів провалила завдання – зайняти посадку, окопатися і чекати на підкріплення – та потрапила в полон", – повідомив речник НГУ.

Зокрема, за його словами, воїни бригади "Спартан" взяли в полон п’ятьох росіян. Ще 11 окупантів нацгвардійці захопили у полон минулого тижня.

"Їхній загальний портрет досить банальний: від 29 до 42 років, усі – колишні засуджені, контракти підписали влітку цього року, перебуваючи в різних СІЗО. Полонені поєднані спільною "метою" – гроші та звільнення від кримінального покарання", – розповів Музичук.

7 вересня омбудсман Лубінець повідомив, що у полонених російських окупантів більше немає права здійснювати телефонні дзвінки з України.

17 вересня Сухопутні війська показали ексклюзивні кадри з росіянами, що здаються в полон ЗСУ у Курській області.

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