Бійці третьої окремої штурмової бригади провели успішний наступ у Харківській області – відбили території та звільнили українських військових з полону. Про це повідомила пресслужба 3 ОШБр.

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Бійці бригади атакували противника, ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу, а внаслідок цих боїв відбили не лише зайняті ворогом позиції, а й полонених.

Це військовослужбовці приданих сил, і серед них: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу. Після стабілізаційних дій ворога було відкинуто, а положення сил бригади на займаній ділянці фронту – відновлено.

5 жовтня тактична група "Кремінна" повідомила, що на Лиманському напрямку четверо українських військовослужбовців потрапили в засідку, влаштовану ДРГ росіян у кількості до 10 осіб, але були врятовані побратимами 3 ОШБр.

В ТГр зазначили, що військовослужбовці приданих підрозділів не змогли надати ефективного опору, тож противник полонив їх і повів у напрямку своїх позицій.

Помітивши через камеру безпілотника підозрілий рух на цій ділянці поблизу лінії бойового зіткнення, черговий бригади зʼясував, що група не досягла точки призначення і з ними немає звʼязку.

"З’ясування причин тривало кілька хвилин: у прогалині зелених насаджень оператор БпЛА помітив пересування ДРГ противника і повідомив про це командиру. Миттю оцінивши ситуацію, командир одного з батальйонів 3 ОШБр дав наказ на виїзд групі швидкого реагування для знищення диверсійної групи противника та порятунку полонених", – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці 3 ОШБр вступили в бій, зв’язавши противника вогнем. Облишивши полонених, ворог змушений був відстрілюватися. Швидко зорієнтувавшись в ситуації, полонені змогли втекти й протягом доби самостійно повернутися на українські позиції.