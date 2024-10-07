3 ОШБр отбила у россиян позиции в Харьковской области и освободила из плена военных
Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады провели успешное наступление в Харьковской области – отбили территории и освободили украинских военных из плена. Об этом сообщила пресс-служба 3 ОШБр.
Бойцы бригады атаковали противника, ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу, а в результате этих боев отбили не только занятые врагом позиции, но и освободили пленных.
Это военнослужащие приданных сил и среди них: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. В настоящее время они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь. После стабилизационных действий враг был откинут, а положение сил бригады на занимаемом участке фронта – восстановлено.
5 октября тактическая группа "Кременная" сообщила, что на Лиманском направлении четверо украинских военнослужащих попали в засаду, устроенную ДРГ россиян в количестве до 10 человек, но были спасены военными 3 ОШБр.
В ТГр отметили, что военнослужащие приданных подразделений не смогли оказать эффективного сопротивления, так что противник взял их в плен и повел в направлении своих позиций.
Заметив через камеру беспилотника подозрительное движение на данном участке у линии боевого столкновения, дежурный бригады выяснил, что группа не достигла точки назначения и с ними нет связи.
"Выяснение причин заняло несколько минут: между зеленых насаждений оператор БпЛА заметил передвижение ДРГ противника и сообщил об этом командиру. Мгновенно оценив ситуацию, командир одного из батальонов 3 ОШБр дал приказ на выезд группе быстрого реагирования для уничтожения диверсионной группы противника и спасения пленных", – говорится в сообщении.
Военнослужащие 3 ОШБр вступили в бой, связав противника огнем. Оставив пленных, враг вынужден был отстреливаться. Быстро сориентировавшись в ситуации, пленные смогли убежать и в течение суток самостоятельно вернуться на украинские позиции.
- 22 августа стало известно, что бойцы 3 ОШБр продвинулись в Харьковской области вглубь фронта почти на два квадратных километра.
- 12 сентября 3 ОШБр показала, как выжигает "драконами" целые посадки в Харьковской области.