Россиянам обещали ордена и отпуска за пленного офицера ВСУ, но они сами попали в плен

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Украинские защитники взяли российских военнопленных в Харьковской области – некоторым из них командование обещало предоставить ордена и 60 суток отпуска, если они захватят в плен украинского офицера. Об этом LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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"Их судьба сложилась совсем иначе. Группа российских оккупантов провалила задачу – занять посадку, окопаться и ждать подкрепления – и попала в плен", – сообщил спикер НГУ.

В частности, по его словам, воины бригады "Спартан" взяли в плен пятерых россиян. Еще 11 оккупантов нацгвардейцы захватили в плен на прошлой неделе.

"Их общий портрет достаточно банален: от 29 до 42 лет, все – бывшие осужденные, контракты подписали летом этого года, находясь в разных СИЗО. Пленные объединены общей "целью" – деньги и освобождение от уголовного наказания", – рассказал Музычук.

7 сентября омбудсмен Лубинец сообщил, что у пленных российских оккупантов больше нет права совершать телефонные звонки из Украины.

17 сентября Сухопутные войска показали эксклюзивные кадры с россиянами, которые сдаются в плен ВСУ в Курской области.

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