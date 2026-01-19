Росіяни намагаються просунутися в Покровську малими групами й масованими штурмами – головком

Сирський повідомив, що щоденно на Покровському напрямку відбуваються близько пів сотні бойових зіткнень

Олександр Сирський (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

У районі агломерації Покровськ – Мирноград ворог не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України як великими штурмами, так і просуванням малими групами. Щоденно на Покровському напрямку відбуваються близько пів сотні бойових зіткнень, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, російські окупанти намагаються нарощувати тиск, зокрема підтягують резерви для спроб прорвати оборону ЗСУ. Ворог використовує як спорадичні масовані штурми, так і приховано намагається просуватися малими піхотними групами.

"За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку. Особливу увагу приділили збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів", – повідомив Сирський після відвідування напрямку.

Він визначив пріоритетні завдання для командирів і доручив зробити основний акцент на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління.

"Віддав необхідні розпорядження для посилення підтримки наших воїнів, зокрема безпілотною компонентою", – повідомив Сирський.