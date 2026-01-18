Росія планує наростити виробництво, щоб застосовувати до 1000 дронів на день – Сирський

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

У 2026 році росіяни планують наростити виробництво далекобійних дронів, щоб застосовувати до 1000 одиниць на день. Про це в інтерв’ю LB.live повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Він заявив, що наразі немає ознак того, що росіяни готуються до мирних переговорів або дій на полі бою. Натомість спостерігається збільшення інтенсивності бойових дій й нарощування чисельності наступального угруповання.

Також РФ нарощує обсяги виробництва "шахедів" та ракет.

"От зараз щоденно ворог, наприклад, виробляє 404 "шахеда", ну "Герані" різних типів. В планах у нього збільшення", – сказав Сирський.

На уточнювальне запитання щодо кількості БпЛА, він відповів, що у планах РФ застосовувати до 1000 дронів. Головком наголосив, що це плани на 2026 рік.

"Звичайно ми повинні робити все, щоб зірвати ці плани. І завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій і створити умови для проведення переговорів", – додав Сирський.