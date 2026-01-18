Россия планирует нарастить производство, чтобы применять до 1000 дронов в день – Сырский

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

В 2026 году россияне планируют нарастить производство дальнобойных дронов, чтобы применять до 1000 единиц в день. Об этом в интервью LB.live сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Он заявил, что пока нет признаков того, что россияне готовятся к мирным переговорам или действиям на поле боя. Зато наблюдается увеличение интенсивности боевых действий и наращивание численности наступательной группировки.

Также РФ наращивает объемы производства "шахедов" и ракет.

"Вот сейчас ежедневно враг, например, производит 404 "шахеда", ну "Герани" разных типов. В планах у него увеличение", – сказал Сырский.

На уточняющий вопрос о количестве БпЛА, он ответил, что в планах РФ применять до 1000 дронов. Главком отметил, что это планы на 2026 год.

"Конечно мы должны делать все, чтобы сорвать эти планы. И нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий и создать условия для проведения переговоров", – добавил Сырский.