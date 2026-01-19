Россияне пытаются продвинуться в Покровске малыми группами и массированными штурмами – главком

Сырский сообщил, что ежедневно на Покровском направлении происходят около полусотни боевых столкновений

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

В районе агломерации Покровск – Мирноград враг не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины как большими штурмами, так и продвижением малыми группами. Ежедневно на Покровском направлении происходят около полусотни боевых столкновений, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

По его словам, российские оккупанты пытаются наращивать давление, в частности, подтягивают резервы для попыток прорвать оборону ВСУ. Враг использует как спорадические массированные штурмы, так и скрыто пытается продвигаться малыми пехотными группами.

"При таких условиях организация обороны требует полной осведомленности, гибких решений и точного расчета. Особое внимание уделили сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых возможностей подразделений", – сообщил Сырский после посещения направления.

Он определил приоритетные задачи для командиров и поручил сделать основной акцент на повышении устойчивости обороны, непрерывности логистического обеспечения, эффективности огневого поражения и слаженном взаимодействии между всеми уровнями управления.

"Отдал необходимые распоряжения для усиления поддержки наших воинов, в частности беспилотной составляющей", – сообщил Сырский.