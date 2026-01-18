РФ не смогла увеличить наступательную группировку, несмотря на выполнение набора – главком

Россия в прошлом году привлекла около 406 000 человек, а потеряла 419 000, заявил Александр Сырский

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Из-за больших потерь Россия не смогла увеличить наступательную группировку, даже несмотря на перевыполнение плана набора в войско. Об этом в интервью LB.live сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Он напомнил, что мобилизационный потенциал РФ составляет около 20 млн человек. В то же время 4,5 млн человек, это, по словам Сырского, подготовленный ресурс, который государство-агрессор может привлечь для пополнения своих частей.

Главком акцентировал, что враг выполнил план по набору в армию на 103%. Речь идет о привлечении ориентировочно 406 000 человек.

"Нам удалось почти полгода держать численность врага на уровне 711 000 личного состава. Это наступательная группировка. Он не смог ее увеличить, несмотря на выполнение всех этих планов", – сказал Сырский.

Он пояснил, что уровень потерь был значительно больше – ориентировочно 419 000 человек.

Главком отметил, что это сорвало планы проведения активных наступательных действий и заставило РФ привлечь часть стратегического резерва.

11 июля 2025 года Служба внешней разведки сообщила LIGA.net , что ежедневно в армии России появляется 1200 новых контрактников. За первое полугодие 2025 года Россия привлекла в свою армию 200 000 человек.

По состоянию на сентябрь ГУР оценивало российский контингент в 700 000 человек. Сюда входили и силы поддержки, и спецслужбы, и Росгвардия. Большее количество оккупантов сосредоточено в Донецкой области, что говорит о приоритетах врага.

26 декабря Буданов заявлял, что план мобилизации РФ на 2025 год предусматривал набор 403 000 человек. Такого показателя оккупанты достигли на начало декабря.