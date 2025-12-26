Россия в 2025 году мобилизует в армию больше людей, чем планировала – Буданов

План мобилизации РФ на текущий год предусматривал набор 403 000 человек, который Россия превысила

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Россия в 2025 году перевыполнит план набора людей в армию. Об этом в интервью Суспільному сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

План мобилизации РФ на 2025 год предусматривал набор 403 000 человек. Эта цифра была зафиксирована уже в начале декабря – таким образом, россияне в 2025 году перевыполнят установленные нормы набора людей в армию, отметил глава ГУР.

По словам Буданова, основным источником пополнения российской армии остаются контрактники.

Также он сообщил, что мобилизационный план России на 2026 год предусматривает набор 409 000 человек. Он также рассказал, что российская армия сталкивается с проблемами в процессе набора людей на войну.

"Поэтому периодически они увеличивают уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию", – поделился Буданов.