Росія у 2025 році мобілізує до армії більше людей, ніж планувала – Буданов
Росія у 2025 році перевиконає план набору людей в армію. Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
План мобілізації РФ на 2025 рік передбачав набір 403 000 осіб. Цю цифру було зафіксовано вже на початку грудня – таким чином, росіяни у 2025 році перевиконають встановлені норми набору людей у військо, зазначив голова ГУР.
За словами Буданова, основним джерелом поповнення російської армії залишаються контрактники.
Також він повідомив, що мобілізаційний план Росії на 2026 рік передбачає набір 409 000 осіб. Він також розповів, що російська армія стикається з проблемами в процесі набору людей на війну.
"Тому періодично вони збільшують рівень одноразових виплат: він коливається залежно від регіону, але це значні суми. Так вони заманюють людей до війська", – поділився Буданов.
- 11 липня Служба зовнішньої розвідки повідомила LIGA.net, що щодня в армії Росії з'являється 1200 нових контрактників. За перше півріччя 2025 року Росія залучила до своєї армії 200 000 осіб.
- 12 листопада стало відомо, що у далекосхідних регіонах РФ рекрутерів за невиконання плану мобілізації відправляють на фронт.
