ГУР: У далекосхідних регіонах РФ рекрутерів за невиконання плану мобілізації відправляють на фронт

В середньому в регіоні не вистачає приблизно 40% людей, яких вимагає набрати Москва

Російський військовий (Фото: Російські медіа)

У Росії військове командування вирішило карати тих, хто не виконує плани з набору у далекосхідних регіонах. Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, відповідальних за набір військовослужбовців відправляють безпосередньо в зону бойових дій.

"Відповідальних за набір військовослужбовців – переважно сержантів і офіцерів – переводять у штурмові підрозділи в разі невиконання встановлених Москвою рекрутингових планів", – йдеться в повідомленні.

На фронт відправляють тих рекрутерів, у чиїх районах або просто немає недостатньо чоловіків для мобілізації, або вони не встигли провести набір у встановлений термін. Наприклад, в Республіці Саха (Якутія) семеро начальників рекрутингових пунктів були відправлені на фронт до мотострілецьких полків 5, 35 та 29 армій.

В ГУР додали, що середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм.