ГУР: У далекосхідних регіонах РФ рекрутерів за невиконання плану мобілізації відправляють на фронт
У Росії військове командування вирішило карати тих, хто не виконує плани з набору у далекосхідних регіонах. Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, відповідальних за набір військовослужбовців відправляють безпосередньо в зону бойових дій.
"Відповідальних за набір військовослужбовців – переважно сержантів і офіцерів – переводять у штурмові підрозділи в разі невиконання встановлених Москвою рекрутингових планів", – йдеться в повідомленні.
На фронт відправляють тих рекрутерів, у чиїх районах або просто немає недостатньо чоловіків для мобілізації, або вони не встигли провести набір у встановлений термін. Наприклад, в Республіці Саха (Якутія) семеро начальників рекрутингових пунктів були відправлені на фронт до мотострілецьких полків 5, 35 та 29 армій.
В ГУР додали, що середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм.
- 11 липня Служба зовнішньої розвідки повідомила LIGA.net, що щодня в армії Росії з'являється 1200 нових контрактників. За перше півріччя 2025 року Росія залучила до своєї армії 200 000 осіб.
- 10 листопада в ГУР розповіли, що у центральному військовому окрузі Росії зросла смертність через алкоголь, наркотики, бійки та антисанітарію.
