ГУР: В дальневосточных регионах РФ рекрутеров отправляют на фронт за срыв мобилизации
В России военное командование решило наказывать тех, кто не выполняет планы по призыву в Дальневосточном регионе. Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны, тех, кто отвечает за набор военнослужащих, отправляют непосредственно в зону боевых действий.
"Ответственные за набор военнослужащих – в основном сержанты и офицеры – переводятся в штурмовые подразделения в случае невыполнения установленных Москвой планов по набору", – говорится в сообщении.
На фронт отправляют тех рекрутеров, в чьих районах либо просто недостаточно мужчин для мобилизации, либо они не успели провести набор в установленный срок. Например, в Республике Саха (Якутия) семеро начальников пунктов комплектования были отправлены на фронт в мотострелковые полки 5, 35 и 29 армий.
В ГУР добавили, что средний недобор в пунктах отбора региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.
- 11 июля Служба внешней разведки сообщила LIGA.net, что ежедневно в армии России появляется 1200 новых контрактников. За первое полугодие 2025 года Россия привлекла в свою армию 200 000 человек.
- 10 ноября в ГУР сообщили, что в Центральном военном округе России выросла смертность от алкоголя, наркотиков, драк и антисанитарии.
