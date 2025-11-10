В Центральном военном округе РФ выросла смертность. В разведке назвали причины

Причинами гибели солдат являются наркотики, плохая гигиена и отравления. Также увеличилось число военнослужащих, покончивших жизнь самоубийством

Российский солдат (Фото: ЕРА)

В Центральном военном округе России за 2024-2025 годы зафиксировано более 600 смертей военнослужащих, связанных с халатностью, передозировкой алкоголя и наркотиков, драками и антисанитарией. Об этом сообщило Главное разведывательное управление Министерства обороны.

В 2024 году по меньшей мере 71 российский военнослужащий покончил жизнь самоубийством, а в первом полугодии 2025 года – уже 86 солдат и офицеров. Еще 32 человека умерли в воинских частях от пищевых отравлений из-за низкого качества питания.

За неполный 2025 год уже зафиксировано 112 смертей от наркотического отравления, что почти соответствует показателю за весь 2024 год – тогда погибло 143 военнослужащих. В ГУР добавили, что рост числа самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками среди российских военных является признаком глубокой деморализации оккупационного контингента.

Справка Центральный военный округ России – это часть Вооруженных сил РФ, в состав которой входят воинские части, учебные центры, штабы и другие учреждения, расположенные в Поволжье, Сибири и на Урале. Это один из крупных региональных военных округов. Он занимается подготовкой военнослужащих, размещением частей, материально-техническим обеспечением и взаимодействием между различными подразделениями.