В Центральном военном округе РФ выросла смертность. В разведке назвали причины
В Центральном военном округе России за 2024-2025 годы зафиксировано более 600 смертей военнослужащих, связанных с халатностью, передозировкой алкоголя и наркотиков, драками и антисанитарией. Об этом сообщило Главное разведывательное управление Министерства обороны.
В 2024 году по меньшей мере 71 российский военнослужащий покончил жизнь самоубийством, а в первом полугодии 2025 года – уже 86 солдат и офицеров. Еще 32 человека умерли в воинских частях от пищевых отравлений из-за низкого качества питания.
За неполный 2025 год уже зафиксировано 112 смертей от наркотического отравления, что почти соответствует показателю за весь 2024 год – тогда погибло 143 военнослужащих. В ГУР добавили, что рост числа самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками среди российских военных является признаком глубокой деморализации оккупационного контингента.
Центральный военный округ России – это часть Вооруженных сил РФ, в состав которой входят воинские части, учебные центры, штабы и другие учреждения, расположенные в Поволжье, Сибири и на Урале.
Это один из крупных региональных военных округов. Он занимается подготовкой военнослужащих, размещением частей, материально-техническим обеспечением и взаимодействием между различными подразделениями.
- 9 января Главное управление разведки сообщило, что Россия активизировала принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. В период с 1 октября по 31 декабря 2024 года РФ насильственно мобилизовала около 300 мужчин в этих регионах.
- 23 января Центр противодействия дезинформации сообщил, что в России все меньше желающих воевать и все больше потерь. Это стало причиной того, что стали агитировать 18-летних на войну. Их бросают в бой в первые же недели после подписания контракта, но об этом их не предупреждают.
