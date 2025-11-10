У центральному військовому окрузі РФ зросла смертність. В розвідці назвали причини
У центральному військовому окрузі Росії за 2024-2025 роки зафіксовано понад 600 смертей військовослужбовців, пов’язаних зі службовою недбалістю, передозуванням алкоголем і наркотиками, бійками та антисанітарією. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
У 2024 році щонайменше 71 російський військовий скоїв самогубство, а в першому півріччі 2025 року – вже 86 солдатів та офіцерів. Ще 32 особи померли у частинах від харчових отруєнь внаслідок низької якості харчування.
За неповний 2025 рік вже зафіксовано 112 смертей від наркотичного отруєння, що майже дорівнює показнику за весь 2024 рік – тоді померло 143 військовослужбовці. В ГУР додали, що зростання кількості самогубств, злочинності та зловживання наркотиками серед російських військових є ознакою глибокої деморалізації окупаційного контингенту.
Центральний військовий округ Росії – це частина Збройних сил РФ, до якої входять частини, навчальні центри, штаби та інші установи, розташовані в Поволжі, Сибіру та на Уралі.
Це один із великих регіональних військових округів. Він займається підготовкою військових, розміщенням частин, матеріальним забезпеченням і взаємодією між різними підрозділами.
- 9 січня ГУР повідомило, що Росія активізує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. У період із 1 жовтня до 31 грудня 2024 року РФ примусово мобілізувала близько 300 чоловіків у цих регіонах.
- 23 січня в Центрі протидії дезінформації повідомили, що в Росії дедалі менше охочих іти воювати й дедалі більше втрат. Це стало причиною того, що стали агітувати йти на війну 18-річних. Їх кидають у бій у перші ж тижні після підписання контракту, але не попереджають про це.
