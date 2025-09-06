В Украине сосредоточено около 700 000 военного контингента России – разведка
На территории Украины насчитывается около 700 000 российского военного контингента по состоянию на сентябрь 2025 года. Об этом в интервью Новости.LIVE сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
По его словам, это общее количество военных вместе с другими службами.
"Это вместе со всеми: и с силами поддержки, и спецслужбами, и Росгвардией", – отметил представитель разведки.
Большее количество оккупантов сосредоточено в Донецкой области, что говорит о приоритетах врага. А военные Северной Кореи по-прежнему присутствуют исключительно на территории России.
- По состоянию на 1 августа потери России были больше украинских примерно в 14 раз за 2025 год, о чем свидетельствуют данные президента США Трампа.
- 23 августа спикер ОСГВ "Днепр" сообщал, что возле Покровска Россия сосредоточила орду, которой хватит для взятия небольшой страны Европы. В начале наступления речь шла о 110 000 оккупантов против 60 000 местных жителей.
Комментарии (0)