В Украине сосредоточено около 700 000 военного контингента России – разведка

Андрей Юсов (Скриншот с видео)

На территории Украины насчитывается около 700 000 российского военного контингента по состоянию на сентябрь 2025 года. Об этом в интервью Новости.LIVE сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

По его словам, это общее количество военных вместе с другими службами.

"Это вместе со всеми: и с силами поддержки, и спецслужбами, и Росгвардией", – отметил представитель разведки.

Большее количество оккупантов сосредоточено в Донецкой области, что говорит о приоритетах врага. А военные Северной Кореи по-прежнему присутствуют исключительно на территории России.