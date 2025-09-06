В Україні зосереджено близько 700 000 військового контингенту Росії – розвідка

Андрій Юсов (Скриншот з відео)

На території України налічується близько 700 000 російського військового контингенту станом на вересень 2025 року. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, це загальна кількість військових разом з іншими службами.

"Це разом з усіма: і з силами підтримки, і спецслужбами, і Росгвардією", – зазначив представник розвідки.

Більшу кількість окупантів зосереджено в Донецькій області, що говорить про пріоритети ворога. А військові Північної Кореї, як і раніше, присутні виключно на території Росії.