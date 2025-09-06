В Україні зосереджено близько 700 000 військового контингенту Росії – розвідка
На території України налічується близько 700 000 російського військового контингенту станом на вересень 2025 року. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
За його словами, це загальна кількість військових разом з іншими службами.
"Це разом з усіма: і з силами підтримки, і спецслужбами, і Росгвардією", – зазначив представник розвідки.
Більшу кількість окупантів зосереджено в Донецькій області, що говорить про пріоритети ворога. А військові Північної Кореї, як і раніше, присутні виключно на території Росії.
- Станом на 1 серпня втрати Росії були більші за українські приблизно у 14 разів за 2025 рік, про що свідчать дані президента США Трампа.
- 23 серпня речник ОСУВ "Дніпро" повідомляв, що біля Покровська Росія зосередила орду, якої вистачить для взяття невеликої країни Європи. На початку наступу йшлося про 110 000 окупантів проти 60 000 місцевих жителів.
