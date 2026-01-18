РФ не змогла збільшити наступальне угруповання, попри виконання набору – головком

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Через великі втрати Росія не змогла збільшити наступальне угруповання, навіть попри перевиконання плану набору до війська. Про це в інтерв’ю LB.live повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Він нагадав, що мобілізаційний потенціал РФ становить близько 20 млн осіб. Водночас 4,5 млн осіб, це, за словами Сирського, підготовлений ресурс, який держава-агресорка може залучити для поповнення своїх частин.

Головком акцентував, що ворог виконав план щодо набору до війська на 103%. Йдеться про залучення орієнтовно 406 000 осіб.

"Нам вдалося майже пів року тримати чисельність ворога на рівні 711 000 особового складу. Це наступальне угруповання. Він не зміг його збільшити, попри виконання всіх цих планів", – сказав Сирський.

Він пояснив, що рівень втрат був значно більшим – орієнтовно 419 000 осіб.

Головком наголосив, що це зірвало плани проведення активних наступальних дій й примусило РФ залучити частину стратегічного резерву.

11 липня 2025 року Служба зовнішньої розвідки повідомила LIGA .net , що щодня в армії Росії з'являється 1200 нових контрактників. За перше півріччя 2025 року Росія залучила до своєї армії 200 000 осіб.

Станом на вересень ГУР оцінювало російський контингент в 700 000 осіб. Сюди входили й сили підтримки, і спецслужби, і Росгвардія. Більшу кількість окупантів зосереджено в Донецькій області, що говорить про пріоритети ворога.

26 грудня Буданов заявляв, що план мобілізації РФ на 2025 рік передбачав набір 403 000 осіб. Такого показника окупанти досягли на початок грудня.