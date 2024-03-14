Росіяни пишуть, що Герасимова могли звільнити з посади. Розвідка поки що не підтверджує

Валерій Герасимов (Фото: EPA)

Російські дисидентські видання звернули увагу на те, що в армії країни-агресора, можливо, змінився начальник Генштабу — з 2012 року цю посаду обіймає генерал Валерій Герасимов.

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На порталі нормативно-правових актів Росії було опубліковано проєкт постанови уряду, який має бути узгоджений "тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковником Позніхиром".

Чому з'явився т.в.о — поки що невідомо.

Остання новина про діяльність Герасимова з'явилася 26 лютого, в Міноборони РФ повідомляли, що він провів низку нагороджень.

Представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що його відомство уточнює інформацію про можливу заміну Герасимова.

У ГУР говорили, що Герасимов реально занурений у питання війни проти України, на відміну від диктатора Володимира Путіна.

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявляв, що українські військові мають поважати Герасимова.

Залужний зберігав у своєму кабінеті зібрання творів Герасимова. Він називав його "дуже розумною людиною".

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