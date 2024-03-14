Росіяни пишуть, що Герасимова могли звільнити з посади. Розвідка поки що не підтверджує
Російські дисидентські видання звернули увагу на те, що в армії країни-агресора, можливо, змінився начальник Генштабу — з 2012 року цю посаду обіймає генерал Валерій Герасимов.
На порталі нормативно-правових актів Росії було опубліковано проєкт постанови уряду, який має бути узгоджений "тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-полковником Позніхиром".
Чому з'явився т.в.о — поки що невідомо.
Остання новина про діяльність Герасимова з'явилася 26 лютого, в Міноборони РФ повідомляли, що він провів низку нагороджень.
Представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що його відомство уточнює інформацію про можливу заміну Герасимова.
- У ГУР говорили, що Герасимов реально занурений у питання війни проти України, на відміну від диктатора Володимира Путіна.
- Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявляв, що українські військові мають поважати Герасимова.
- Залужний зберігав у своєму кабінеті зібрання творів Герасимова. Він називав його "дуже розумною людиною".
Читайте також: Герасимов для Росії сьогодні незамінний, має стратегічну витримку — Буданов