Россияне пишут, что Герасимова могли уволить с должности. Разведка пока не подтверждает
Российские диссидентские издания обратили внимание, что в армии страны-агрессора, возможно, сменился начальник Генштаба — с 2012 года эту должность занимает генерал Валерий Герасимов.
На портале нормативно-правовых актов России был опубликован проект постановления правительства, который должен быть согласован "временно исполняющим обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником Познихиром".
По какой причине появился в.и.о — пока неизвестно.
Последняя новость о деятельности Герасимова появилась 26 февраля, в Минобороны РФ сообщали, что он провел ряд награждений.
Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заявил, что его ведомство уточняет информацию о возможной замене Герасимова.
- В ГУР говорили, что Герасимов реально погружен в вопросы войны против Украины, в отличие от диктатора Владимира Путина.
- Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявлял, что украинские военные должны уважать Герасимова.
- Залужный хранил в своем кабинете собрание сочинений Герасимова. Он называл его "умнейшим человеком".
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