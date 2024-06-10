Росіяни розганяють ІПСО про винагороду за ухилянтів від неіснуючої "військової поліції"

Громадян закликали не телефонувати за номерами з цих повідомлень та не переходити за посиланнями від невідомих джерел

Ілюстративне фото: Depositphotos

Російські загарбники проводять інформаційно-психологічну спецоперацію: пропонують українцям співпрацю з "військовою поліцією" щодо ухилянтів, але в Україні навіть немає такого органу. Про це повідомили Кіберполіція та Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

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За їх даними, у мережі поширюється дезінформація: нібито "військова поліція" пропонує українцям винагороду за співпрацю у виявленні людей, що ухиляються від мобілізації.

Водночас такі повідомлення надходять від імені буцімто Національної поліції, проте це не відповідає дійсності: жодних подібних оповіщень відомство не робило, а в Україні немає "військової поліції", акцентують у повідомленні.

Такі розсилки – елемент російської ІПСО, котра спрямована на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян, пояснює Центр.

Громадян закликають не телефонувати за номерами, вказаними в цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел.

Зауважується, що для надання ваги ІПСО загарбники можуть використовувати реальні номери телефонів органів державної влади.

Кіберполіція нагадала про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, а також рекомендується отримувати інформацію від офіційних джерел.

Фото: ЦПД РНБО

31 травня 2024 року Міністерство оборони закликало парламент підтримати законопроєкт про створення військової поліції.

В оборонному відомстві стверджують, що ЗСУ потребують спеціальної системи юстиції, першим кроком до якої буде відповідний правоохоронний орган.

5 червня Верховна Рада зняла з порядку денного законопроєкт про військову поліцію – проводитимуться консультації.

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