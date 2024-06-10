Россияне разгоняют ИПСО о награде за уклонистов от несуществующей "военной полиции"

Граждан призывали не звонить по телефонам из этих сообщений и не переходить по ссылкам от неизвестных источников

Иллюстративное фото: Depositphotos

Российские захватчики проводят информационно-психологическую спецоперацию: предлагают украинцам сотрудничество с "военной полицией" касательно уклонистов, но в Украине даже нет такого органа. Об этом сообщили Киберполиция и Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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По их данным, в сети распространяется дезинформация: якобы "военная полиция" предлагает украинцам вознаграждение за сотрудничество в выявлении уклоняющихся от мобилизации людей.

При этом такие сообщения поступают от имени якобы Национальной полиции, однако это не соответствует действительности: никаких подобных уведомлений ведомство не делало, а в Украине нет "военной полиции", акцентируют в сообщении.

Такие рассылки – элемент российской ИПСО, направленной на дестабилизацию ситуации в стране и создание напряженности среди граждан, поясняет Центр.

Граждан призывают не звонить по номерам, указанным в этих сообщениях, и не переходить по ссылкам от неизвестных источников.

Замечается, что для веса ИПСО захватчики могут использовать реальные номера телефонов органов государственной власти.

Киберполиция напомнила о важности проверки подлинности фактов, информации и утверждений, а также рекомендуется получать информацию от официальных источников.

Фото: ЦПД СНБО

31 мая 2024 года Министерство обороны призвало парламент поддержать законопроект о создании военной полиции.

В оборонном ведомстве утверждают, что ВСУ нуждаются в специальной системе юстиции, первым шагом к которой будет соответствующий правоохранительный орган.

5 июня Верховная Рада сняла с повестки дня законопроект о военной полиции – будут проводиться консультации.

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