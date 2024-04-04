Росіяни вдарили по Нью-Йорку під Бахмутом: двоє загиблих, двоє поранених – фото

Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські загарбники вдарили по приватному сектору Нью-Йорка Донецької області – двоє людей загинуло, ще двоє отримали поранення. Про це повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, окупанти здійснили, ймовірно, артилерійський обстріл Нью-Йорка сьогодні о 17:00 – снаряди поцілили по території приватного сектора, унаслідок чого загинуло подружжя: чоловік 53 років та 51-річна жінка.

Також разом з ними на городі була їхня 77-річна родичка, котра зазнала травм, а також від російської атаки отримав тілесні ушкодження місцевий житель 74 років – обох осіб ушпиталено з осколковими пораненнями, зазначає облпрокуратура.

Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Нью-Йорк на мапі Deepstate

24 березня російські загарбники вдарили по житловій забудові міста Красногорівка – унаслідок чого було поранено трьох мешканців.

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