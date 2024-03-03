Російські втрати в лютому стали найвищими з початку війни: графік

За оцінкою Британії, у лютому 2024 року Росія щодня втрачала в середньому по 983 бійці. Таких високих втрат у неї не було за весь час війни

Фото: Офіс президента

Середньодобові російські втрати вбитими й пораненими в лютому 2024 року становили 983 людини на добу. Це найвищий показник за весь час російсько-української війни, йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

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"Середньодобова кількість російських втрат (убитих та поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни і становила 983 особи на день. Збільшення середньодобового показника майже напевно відображає готовність Росії до масових та затяжних бойових дій", – заявила розвідка.

Джерело: розвідка Великої Британії

Британські військові вказали, що такою дорогою ціною Росії вдалося посилити тиск на фронті.

За оцінкою Великої Британії, втрати Росії, ймовірно, перевищують 355 000 людей убитими та пораненими.

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