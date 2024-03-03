Російські втрати в лютому стали найвищими з початку війни: графік
Середньодобові російські втрати вбитими й пораненими в лютому 2024 року становили 983 людини на добу. Це найвищий показник за весь час російсько-української війни, йдеться в щоденному звіті британської розвідки.
"Середньодобова кількість російських втрат (убитих та поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни і становила 983 особи на день. Збільшення середньодобового показника майже напевно відображає готовність Росії до масових та затяжних бойових дій", – заявила розвідка.
Британські військові вказали, що такою дорогою ціною Росії вдалося посилити тиск на фронті.
За оцінкою Великої Британії, втрати Росії, ймовірно, перевищують 355 000 людей убитими та пораненими.
- Україна оцінює втрати Росії в 416 800 осіб, з яких не менше ніж 180 000 загинули.
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