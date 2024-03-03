Российские потери в феврале стали самыми высокими с начала войны: график
Среднесуточные российские потери убитыми и ранеными в феврале 2024 года составили 983 человека в сутки. Это самый высокий показатель за все время российско-украинской войны, говорится в ежедневном отчете британской разведки.
"Среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны и составило 983 человека в день. Увеличение среднесуточного показателя почти наверняка отражает приверженность России к массовым и затяжным боевым действиям", — заявила разведка.
Британские военные указали, что столь дорогой ценой России удалось усилить давление на фронте.
По оценке Великобритании, потери России, вероятно, превышают 355 000 человек убитыми и ранеными.
- Украина оценивает потери России в 416 800 человек, из которых не менее 180 000 погибли.
Читайте также: О чем свидетельствует нынешнее соотношение потерь на фронте