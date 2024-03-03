Российские потери в феврале стали самыми высокими с начала войны: график

По оценке Британии, в феврале 2024 года Россия ежедневно теряла в среднем по 983 бойца. Таких высоких потерь у нее не было за все время войны.

Фото: Офис президента

Среднесуточные российские потери убитыми и ранеными в феврале 2024 года составили 983 человека в сутки. Это самый высокий показатель за все время российско-украинской войны, говорится в ежедневном отчете британской разведки.

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"Среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны и составило 983 человека в день. Увеличение среднесуточного показателя почти наверняка отражает приверженность России к массовым и затяжным боевым действиям", — заявила разведка.

Источник: разведка Великобритании

Британские военные указали, что столь дорогой ценой России удалось усилить давление на фронте.

По оценке Великобритании, потери России, вероятно, превышают 355 000 человек убитыми и ранеными.

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