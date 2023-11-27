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Російський "Панцир-С" пробив стіну житлового будинку в Підмосков'ї – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
27.11.2023, 14:31
Російський
Фото: Міноборони України

Розгінний блок зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С" пробив стіну житлового будинку в Підмосков'ї під час атаки безпілотників на Москву в ніч проти 26 листопада. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

За даними джерел ресурсу, о 3:30 в споживчому кооперативі "Сад" у селищі Часци в Кубинці Одинцовського міського округу розгінний блок "Панцира" пробив стіну двоповерхового будинку місцевих жителів.

На місці виникла пожежа, яку господарі загасили самі. Попередньо, без постраждалих.

В ніч проти 26 листопада була масована дронова атака на Підмосков'я. Мер Москви Собянін стверджував, що ППО збила дрони в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі, що летіли на російську столицю.

Читайте також: Союзники: У Москві посилюють ППО, стягнули "Панцирі" — ставлять їх на висотках через дрони

Мілана Головань
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війнаПідмосков'япанцир с-1
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