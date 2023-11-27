Російський "Панцир-С" пробив стіну житлового будинку в Підмосков'ї – росЗМІ
Розгінний блок зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С" пробив стіну житлового будинку в Підмосков'ї під час атаки безпілотників на Москву в ніч проти 26 листопада. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA.
За даними джерел ресурсу, о 3:30 в споживчому кооперативі "Сад" у селищі Часци в Кубинці Одинцовського міського округу розгінний блок "Панцира" пробив стіну двоповерхового будинку місцевих жителів.
На місці виникла пожежа, яку господарі загасили самі. Попередньо, без постраждалих.
В ніч проти 26 листопада була масована дронова атака на Підмосков'я. Мер Москви Собянін стверджував, що ППО збила дрони в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі, що летіли на російську столицю.
- ЗСУ пояснили, як дрони долітають до Москви: "Складна ціль, ми Shahed теж збиваємо не завжди".
- 19 січня в Telegram-каналах з'явилися фото та відео встановлення "Панцир-С1" у Москві на даху будівлі МО РФ та на адмінбудівлі поряд з метро "Таганська".
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