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Союзники: У Москві посилюють ППО, стягнули "Панцирі" — ставлять їх на висотках через дрони

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 09:40
Союзники: У Москві посилюють ППО, стягнули
Система "Панцир" на даху в Москві (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни посилюють протиповітряну оборону Москви через постійні нальоти безпілотників. Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

Розвідники заявляють, що останніми тижнями Росія переглянула структуру системи ППО малої та середньої дальності навколо Москви, щоб ефективніше захищатися від атак дронів.

Британці пишуть, що з початку вересня 2023 року системи "Панцир" навколо Москви розміщують на висотних вежах.

"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БпЛА. Однак, ймовірно, це також покликане служити гучним запевненням громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем", — сказано у зведенні.

Читайте також: ГУР: Атаки дронів на Росію і Москву набирають обертів. Цілі обговорювати не варто

Дмитро Гриниченко
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