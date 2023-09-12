Союзники: У Москві посилюють ППО, стягнули "Панцирі" — ставлять їх на висотках через дрони
12.09.2023, 09:40
Система "Панцир" на даху в Москві (Фото: ресурс окупантів)
Росіяни посилюють протиповітряну оборону Москви через постійні нальоти безпілотників. Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.
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Розвідники заявляють, що останніми тижнями Росія переглянула структуру системи ППО малої та середньої дальності навколо Москви, щоб ефективніше захищатися від атак дронів.
Британці пишуть, що з початку вересня 2023 року системи "Панцир" навколо Москви розміщують на висотних вежах.
"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БпЛА. Однак, ймовірно, це також покликане служити гучним запевненням громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем", — сказано у зведенні.
- ЗСУ пояснили, як дрони долітають до Москви: "Складна ціль, ми Shahed теж збиваємо не завжди".
- 9 серпня 2023 року на території Загірського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї пролунав потужний вибух.
- Момент вибуху потрапив на відео.
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